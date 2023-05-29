Эксперт: Джимми Батлер попадёт в Зал славы, если «Майами» выйдет в финал НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Кендрик Перкинс считает, что лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер утвердит себя в статусе члена Зала славы, если его команда победит в заключительном матче серии с «Бостон Селтикс», который состоится завтра, 30 мая.
«Чьей репутации поражение в серии с «Бостоном» навредит больше? Я должен выбрать Джимми Батлера. И не потому, что «Бостон» отыгрался со счёта 0-3. Я верю, что Джимми Батлер выбьет дверь в Зал славы.
Если он покажет себя в седьмой игре, то обеспечит себе место в Зале славы. Да, у него невысокая средняя результативность, но то, что он сделал в плей-офф… Я верю, что это поражение ударит по нему больше, чем по Джейсону Тейтуму», – сказал Перкинс в эфире ESPN.
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