Yahoo Sports: стоимость Хатимуры может вырасти до $ 15 млн за сезон
Поделиться
Контрактная стоимость форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» японца Руи Хатимуры может вырасти до $ 15 млн за сезон, сообщает инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер.
По информации ресурса, Хатимура провёл предварительные переговоры с «Вашингтон Уизардс», в рамках которых предложение команды было увеличено с $ 12 млн до $ 14 млн. В команде же игрока надеются на четырёхлетнюю сделку общей суммой $ 60 млн.
Напомним, в предстоящем межсезонье Хатимура станет ограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось, что в «Лейкерс» заинтересованы в продлении контракта с японцем.
За 63 игры регулярного чемпионата Хатимура в среднем набирал 11,2 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 0,9 передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 мая 2023
-
22:55
-
21:52
-
21:00
-
20:41
-
19:43
-
19:26
-
19:01
-
18:07
-
16:38
-
16:33
-
16:05
-
16:01
-
15:17
-
14:51
-
14:28
-
14:02
-
13:50
-
13:41
-
13:34
-
12:41
-
12:07
-
11:35
-
11:13
-
10:27
-
10:19
-
09:41
-
09:35
-
09:30
-
08:39
-
06:18
-
04:36
-
02:40
-
01:44
-
00:35
-
00:19
Партнерский контент