Yahoo Sports: стоимость Хатимуры может вырасти до $ 15 млн за сезон

Контрактная стоимость форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» японца Руи Хатимуры может вырасти до $ 15 млн за сезон, сообщает инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер.

По информации ресурса, Хатимура провёл предварительные переговоры с «Вашингтон Уизардс», в рамках которых предложение команды было увеличено с $ 12 млн до $ 14 млн. В команде же игрока надеются на четырёхлетнюю сделку общей суммой $ 60 млн.

Напомним, в предстоящем межсезонье Хатимура станет ограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось, что в «Лейкерс» заинтересованы в продлении контракта с японцем.

За 63 игры регулярного чемпионата Хатимура в среднем набирал 11,2 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 0,9 передачи.