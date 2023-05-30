Пэт Райли в 15-й раз вышел в финал НБА
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Президент «Майами Хит» Пэт Райли в 15-й раз вышел в финал Национальной баскетбольной лиге в качестве игрока, тренера или президента команды.
Райли выходил в финал НБА в качестве игрока «Лос-Анджелес Лейкерс, а также в качестве тренера «Лейкерс» и «Хит».
Напомним, сегодня «Майами» в седьмой игре обыграл «Бостон Селтикс» (104:83).
Как прошёл матч «Бостон» — «Майами»:
Счёт в серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».
Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также отдал шесть ассистов. У хозяев результативностью отметился Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 14 очков, 11 подборов и четыре результативные передачи.
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