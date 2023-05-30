Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тейтум прокомментировал продление контракта между Брауном и «Бостоном»

Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался по поводу нового контракта команды с Джейленом Брауном, по которому он заработает $ 295 млн.

«Это очень важно. Он один из лучших игроков в лиге», — сказал Тейтум на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 30 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

Итоговый счёт серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также отдал шесть ассистов. У хозяев дабл-даблом отметился Джейсон Тейтум. На его счету 14 очков, 11 подборов и четыре результативные передачи.