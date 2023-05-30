Джимми Батлер: мы ещё ничего не сделали, мы играем не для победы в Восточной конференции

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер высказался о настрое команды после победы в финале Восточной конференции с «Бостон Селтикс».
«Никто не удовлетворён в полной мере. Мы ещё ничего не сделали. Мы играем не только ради победы в Восточной конференции. Мы играем, чтобы выиграть всё», — сказал Батлер на пресс-конференции.
Напомним, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.
Итоговый счёт серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда пробилась в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».
Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также сделал шесть ассистов.
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