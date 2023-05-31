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Роберт Орри оценил Оладжьювона выше О'Нила и Данкана

Роберт Орри оценил Оладжьювона выше О'Нила и Данкана
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Семикратный чемпион НБА Роберт Орри заявил, что считает легендарного центрового «Хьюстон Рокетс» Хакима Оладжьювона лучшим бигменом, с которым ему приходилось играть.

«Во всех командах, что я играл, была одна общая деталь — легендарные большие. Это и Шакил, и Тим Данкан, я играл с тремя из пяти лучших центровых в истории. Хаким — лучший из всех с большим отрывом. Никто не хочет говорить об этом. Это всё потому что Хаким — тихий парень, он не говорит ничего особо, вы не можете его заставить сказать что-то провокационное.

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Поэтому порой люди забывают о нём. Но для меня его карьера — лучшая. Он выиграл MVP и звание лучшего обороняющегося игрока в одном сезоне, лидер по блок-шотам в истории лиги. И это всё, учитывая то, что он не играл вообще в баскетбол в детстве. Его работа — потрясающая. А ещё он просто хороший человек», — сказал Орри на шоу All The Smoke.

Шакил тоже хороший человек
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