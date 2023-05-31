Роберт Орри оценил Оладжьювона выше О'Нила и Данкана

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри заявил, что считает легендарного центрового «Хьюстон Рокетс» Хакима Оладжьювона лучшим бигменом, с которым ему приходилось играть.
«Во всех командах, что я играл, была одна общая деталь — легендарные большие. Это и Шакил, и Тим Данкан, я играл с тремя из пяти лучших центровых в истории. Хаким — лучший из всех с большим отрывом. Никто не хочет говорить об этом. Это всё потому что Хаким — тихий парень, он не говорит ничего особо, вы не можете его заставить сказать что-то провокационное.
Поэтому порой люди забывают о нём. Но для меня его карьера — лучшая. Он выиграл MVP и звание лучшего обороняющегося игрока в одном сезоне, лидер по блок-шотам в истории лиги. И это всё, учитывая то, что он не играл вообще в баскетбол в детстве. Его работа — потрясающая. А ещё он просто хороший человек», — сказал Орри на шоу All The Smoke.
- 31 мая 2023
-
07:38
-
07:33
-
07:25
-
07:11
-
06:47
-
06:22
-
06:17
-
06:14
-
05:52
-
05:33
-
05:18
-
04:29
-
03:32
-
01:42
-
00:09
- 30 мая 2023
-
23:20
-
22:34
-
21:54
-
21:10
-
20:28
-
19:59
-
19:31
-
18:45
-
18:08
-
17:31
-
16:56
-
16:51
-
16:23
-
15:47
-
15:36
-
14:48
-
14:00
-
13:44
-
13:08
-
13:03