Стефен Карри поблагодарил Боба Майерса за работу в «Голден Стэйт»
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поблагодарил функционера Боба Майерса, ушедшего с поста генерального менеджера команды из Сан-Франциско.
«Перед всеми выигранными трофеями, я помню, как сказал тебе, чтобы у тебя всё получилось. И у тебя действительно всё вышло. Твой вклад как генерального менеджера неоценим, ты сделал свою работу, но за что я буду вечно тебе благодарен — так это за нашу дружбу. Мы помогли друг другу изменить наши жизни к лучшему. Наслаждайся следующим периодом своей жизни. Спасибо, Боб!» — написал Карри в своих социальных сетях.
Заявление Боба Майерса:
За время работы Майерса «Уорриорз» стали настоящей династией, выходя в финал семь раз за последние девять лет и выиграв четыре титула.
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