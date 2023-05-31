Стефен Карри поблагодарил Боба Майерса за работу в «Голден Стэйт»

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поблагодарил функционера Боба Майерса, ушедшего с поста генерального менеджера команды из Сан-Франциско.

«Перед всеми выигранными трофеями, я помню, как сказал тебе, чтобы у тебя всё получилось. И у тебя действительно всё вышло. Твой вклад как генерального менеджера неоценим, ты сделал свою работу, но за что я буду вечно тебе благодарен — так это за нашу дружбу. Мы помогли друг другу изменить наши жизни к лучшему. Наслаждайся следующим периодом своей жизни. Спасибо, Боб!» — написал Карри в своих социальных сетях.

За время работы Майерса «Уорриорз» стали настоящей династией, выходя в финал семь раз за последние девять лет и выиграв четыре титула.