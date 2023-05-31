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Вембаньяма с лёгкостью забивает данк из-под ноги. Видео

Вембаньяма с лёгкостью забивает данк из-под ноги. Видео
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В Сети появилось видео, как первый выбор драфта НБА 2023 года француз Виктор Вембаньяма забивает данк из-под ноги во время разминки.

Вембаньяма с лёгкостью забивает данк из-под ноги:

Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд. По результатам драфт-лотереи первый пик 2023 года достался «Сан-Антонио Спёрс».

Ранее стало известно, что «Метрополитан 92» вышел в полуфинал чемпионата Франции.

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