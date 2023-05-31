«Полный провал». Перкинс раскритиковал «Бостон» за сезон

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу сезона «Бостон Селтикс».

«Полный провал, разочарование, крах. В начале сезона это была команда, которая была фаворитом на победу. Они добавили Малкольма Брогдона, им ничего не хватало для того, чтобы выиграть чемпионат. И я разочарован в городе Бостон и штате Массачусетс.

Они все время нападали на меня, был установлен некий стандарт поведения. Но я не знал, какую планку и стандарт там устанавливают. За те восемь с половиной лет, что я был в Бостоне, его всегда называли городом чемпионов… Это был провал, и я очень разочарован тем, как фанаты «Селтикс» провели этот сезон», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.