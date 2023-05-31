Дрэймонд Грин: я бы отдал Мартину MVP, Батлер меня поддержит
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу MVP финала Восточной конференции.
«Если бы у меня был голос, то лично я голосовал бы за Калеба Мартина в качестве MVP… Я знаю, что за человек Джимми Батлер. Джимми, вероятно, предпочёл бы, чтобы MVP получил Калеб Мартин», — приводит слова Грина Clutch Points.
«Майами Хит». История успеха:
В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.
По итогам встречи был выбран лучший игрок финала Восточной конференции. Им стал американский баскетболист «Майами» Джимми Батлер, которому вручили награду MVP после матча. На эту награду претендовал и Калеб Мартин.
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