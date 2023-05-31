Чемпион НБА: Пиппен был не в себе, когда назвал Джордана ужасным игроком

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне эксперт Брайан Скалабрини раскритиковал шестикратного победителя лиги американца Скотти Пиппена, ранее публично назвавшего Майкла Джордана ужасным игроком.

«Боже, он, должно быть, был не в себе, не так ли? Каково его определение ужасного игрока? Майкл Джордан не ужасен, он всегда был баскетболистом высокого уровня.

Дэнни Эйндж (бывший игрок НБА, менеджер и тренер. – Прим. «Чемпионата») сказал мне: «Когда я увидел Майкла Джордана на площадке НБА, то сказал себе, что это лучший игрок, которого я видел». И мы все понимали, даже с учётом Ларри Бёрда, что он был лучшим игроком, и так было до того, как пришёл Пиппен», – приводит слова Скалабрини The Starting Lineup.