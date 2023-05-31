Владе Дивац: если кто-то и заслуживает стать чемпионом НБА, то это Йокич

Бывший игрок НБА и участник Матча всех звёзд сербский центровой Владе Дивац поддержал соотечественника Николу Йокича в преддверии финала лиги между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит».

«Может ли он получить перстень? Если кто-то и заслуживает этого, то это Йокич. Он, без сомнений, поднял планку для балканских игроков, которые пришли в НБА до него, и для тех, кто придёт после. Мы его большие поклонники и надеемся на успех в этом году. Наши баскетболисты являются воспитанниками прогрессивной школы. За Николой приятно наблюдать, и я надеюсь, что он завоюет титул», – приводит слова Диваца издание Eurohoops.

Первый матч финальной серии НБА между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» состоится в пятницу, 2 июня, начало – в 3:30 по московскому времени.