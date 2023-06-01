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Джефф ван Ганди предложил изменения в правилах НБА

Джефф ван Ганди предложил изменения в правилах НБА
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Бывший тренер НБА, ныне комментатор Джефф ван Ганди рассказал о том, какие изменения он бы внёс в правилах Национальной баскетбольной ассоциации с целью снижения эфирного времени матчей.

«Я бы избавился от этих штрафных бросков в заключительные четыре минуты: если на тебе сфолили, то получаешь очки, не идёшь при этом на линию штрафных бросков. То же самое касается и технических замечаний — тоже очки. Также я бы отменил большие перерывы, сократил бы их до пяти минут вместо 15-ти. Пустая трата времени», — приводит слова ван Ганди The Athletic.

Напомним, в финале плей-офф НБА «Денвер Наггетс» встретится с «Майами Хит». Первый матч серии между командами состоится 2 июня. Действующим победителем турнира является «Голден Стэйт Уорриорз».

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