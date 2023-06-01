Самсон Руженцев: в данк-контестах больше не участвую

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев рассказал о том, будет ли ещё участвовать в данк-контестах на Матче всех звёзд, а также о другом конкурсе, в котором хотел бы поучаствовать.

«В этом сезоне я пытался участвовать в конкурсе трёхочковых тоже. К сожалению, мне отказали, сказав, что нужно выбрать что-то одно. Решил выбрать данки. На самом деле с бросками сверху я всё — закончил. В данк-контестах больше не участвую. В моей жизни было почти десяток подобных конкурсов. В конце концов, мне просто нечего показывать.

Для этого нужно что-то придумывать, работать целенаправленно над этим. А я не так много времени уже этому уделяю. Больше работаю над своей игрой. Думаю, это было последнее моё участие в данк-контесте. А «трёшки» я с удовольствием. Очень хочу в следующем году заявиться», — заявил Руженцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

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