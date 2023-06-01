Кто станет победителем первого матча серии «Денвер» — «Майами»?

Завтра, 2 июня, пройдёт первый матч финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Денвер Наггетс» примет «Майами Хит». Начало игры — в 3:30 мск. Счёт в серии — 0-0.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и выбрать победителя завтрашней встречи.

Напомним, «Денвер» в финале Западной конференции встретился с «Лос-Анджелес Лейкерс», где обыграл «озёрников» со счётом 4-0. Подопечные Майка Мэлоуна отдыхали более недели. Тем временем «Майами» пару дней назад закончил семиматчевую серию с «Бостон Селтикс».

В нынешнем розыгрыше плей-офф звёздный центровой Никола Йокич и разыгрывающий Джамал Маррей имеют лучшую результативность в «Наггетс» — 29,9 и 27,7 очка соответственно. В составе «Хит» — форвард Джимми Батлер и центровой Бэм Адебайо с 28,5 и 16,8 очка.