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Кто станет победителем первого матча серии «Денвер» — «Майами»?

Кто станет победителем первого матча серии «Денвер» — «Майами»?
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Завтра, 2 июня, пройдёт первый матч финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Денвер Наггетс» примет «Майами Хит». Начало игры — в 3:30 мск. Счёт в серии — 0-0.

Оперативная информация
Финалы НБА — всегда праздник! «Денвер» и «Майами» проведут первый матч. LIVE
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Финалы НБА — всегда праздник! «Денвер» и «Майами» проведут первый матч. LIVE

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и выбрать победителя завтрашней встречи.

Напомним, «Денвер» в финале Западной конференции встретился с «Лос-Анджелес Лейкерс», где обыграл «озёрников» со счётом 4-0. Подопечные Майка Мэлоуна отдыхали более недели. Тем временем «Майами» пару дней назад закончил семиматчевую серию с «Бостон Селтикс».

В нынешнем розыгрыше плей-офф звёздный центровой Никола Йокич и разыгрывающий Джамал Маррей имеют лучшую результативность в «Наггетс» — 29,9 и 27,7 очка соответственно. В составе «Хит» — форвард Джимми Батлер и центровой Бэм Адебайо с 28,5 и 16,8 очка.

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