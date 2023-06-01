Богдан Богданович: в финальной серии буду болеть за старшего Николу

Защитник «Атланты Хоукс» и сборной Сербии Богдан Богданович рассказал, кого из своих соотечественников он будет поддерживать в финальной серии НБА.

Напомним, за «Денвер Наггетс» играет центровой Никола Йокич. В составе «Майами Хит» выступает Никола Йович.

«Честно говоря, я поддерживаю старшего Николу. Мы близкие друзья, а также товарищи по сборной.

У нас обязательно будет один сербский игрок, который выиграет титул, и это очень важно. Но я поддерживаю «Денвер». Я думаю, что Йокич намного опытнее, но мы, конечно, желаем всего наилучшего и младшему Николе», — приводит слова Богдановича Basket News.

Первая встреча финала НБА состоится уже завтра, 2 июня, начало — в 3:30 по московскому времени. Игра пройдёт в Денвере.