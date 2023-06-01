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Юдонис Хаслем рассказал о своём влиянии на игроков «Майами»

Юдонис Хаслем рассказал о своём влиянии на игроков «Майами»
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Ветеран «Майами Хит» Юдонис Хаслем рассказал о своём влиянии на молодых игроков команды.

«Я как помощник тренера? Нет, нет. Влияние, которое я имею на этих ребят, заключается в том, что я не тренер, потому что могу тренироваться с ними, потому что могу проходить через тренировки, потому что могу проходить через изнурительные испытания, понимать всё это. Вот почему у меня есть влияние.

Я смог задать тон, соревноваться на высоком уровне, чтобы эти парни понимали и уважали то, что я говорю», — сказал Хаслем на пресс-конференции.

Ранее Хаслем высказался о возможном чемпионстве команды в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

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