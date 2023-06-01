Названы новые сроки возможного возвращения в строй Тайлера Хирроу в финале НБА с «Наггетс»

Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу может вернуться в строй ко второму матчу финала НБА с «Денвер Наггетс». Об этом рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски. Ранее другой инсайдер, Крис Хэйнс, говорил, что Хирроу может вернуться в строй к третьей встрече.
Второй матч между «Денвером» и «Майами» состоится 5 июня и начнётся в 3:00 мск. Стартует финальная серия 2 июня в 3:30 мск. Первые две встречи пройдут в Денвере.
Напомним, Хирроу получил перелом в конце первой половины первого матча 1/4 финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Милуоки Бакс». Предполагалось, что защитник пропустит как минимум шесть недель. Более месяца назад игроку успешно провели операцию на сломанной руке.
Болельщики преждевременно начали праздновать победу «Майами»:
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