Комиссионер НБА выступил с заявлением по поводу скандала вокруг Джа Моранта

Комиссионер НБА Адам Сильвер выступил с заявлением по поводу разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.
«Мы получили большое количество дополнительной информации с тех пор, как меня всё ещё спрашивали о ситуации. Я бы сказал, что сейчас мы, вероятно, могли бы довести её до абсурда, но мы приняли решение, и я полагаю, что Ассоциация игроков согласна с этим, что несправедливо по отношению к игрокам и этим командам во время финальной серии объявлять результаты этого расследования. Мы сделаем это после», — приводит слова Сильвера Sports Illustrated.
Напомним, ранее Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, происходивший с молодой звездой. В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе, когда он также держал пистолет.
Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Помимо этого, Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.
- 2 июня 2023
-
03:18
-
03:01
-
02:53
-
01:23
-
00:39
-
00:27
- 1 июня 2023
-
23:50
-
23:07
-
22:42
-
21:57
-
21:45
-
21:04
-
20:11
-
20:00
-
18:47
-
17:56
-
17:41
-
16:17
-
16:08
-
16:05
-
15:31
-
15:15
-
15:13
-
14:57
-
14:45
-
14:08
-
13:27
-
13:09
-
12:59
-
12:20
-
11:40
-
11:29
-
11:18
-
10:53
-
10:23