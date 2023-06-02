Комиссионер НБА выступил с заявлением по поводу скандала вокруг Джа Моранта

Комиссионер НБА Адам Сильвер выступил с заявлением по поводу разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Мы получили большое количество дополнительной информации с тех пор, как меня всё ещё спрашивали о ситуации. Я бы сказал, что сейчас мы, вероятно, могли бы довести её до абсурда, но мы приняли решение, и я полагаю, что Ассоциация игроков согласна с этим, что несправедливо по отношению к игрокам и этим командам во время финальной серии объявлять результаты этого расследования. Мы сделаем это после», — приводит слова Сильвера Sports Illustrated.

Напомним, ранее Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, происходивший с молодой звездой. В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе, когда он также держал пистолет.

Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Помимо этого, Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.