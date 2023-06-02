Йовица Арсич назначен новым главным тренером БК «Енисей»

БК «Енисей» объявил, что подписал контракт с сербским тренером Йовицей Арсичем, сообщает официальный сайт клуба.

«Енисей» завершил первый этап Единой Лиги ВТБ сезона-2022/2023 на 10-м месте. Во второй части сезона в группе Б «Енисей» занял третье место. Команде не хватило одного очка, чтобы пробиться в плей-офф.

Опытный сербский специалист работал в разных странах: в Болгарии, на Украине, в Сербии, в Македонии, в Румынии. Йовица — трёхкратный чемпион Болгарии. Также Арсич с 2007 по 2009 год возглавлял сборную Македонии. Он смог вывести команду на чемпионат Европы, что произошло второй раз в истории сборной. Последним клубом тренера стал баскетбольный клуб «Балкан», в котором он работал с 2019 по 2021 год.