Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Йовица Арсич назначен новым главным тренером БК «Енисей»

Йовица Арсич назначен новым главным тренером БК «Енисей»
Комментарии

БК «Енисей» объявил, что подписал контракт с сербским тренером Йовицей Арсичем, сообщает официальный сайт клуба.

«Енисей» завершил первый этап Единой Лиги ВТБ сезона-2022/2023 на 10-м месте. Во второй части сезона в группе Б «Енисей» занял третье место. Команде не хватило одного очка, чтобы пробиться в плей-офф.

Опытный сербский специалист работал в разных странах: в Болгарии, на Украине, в Сербии, в Македонии, в Румынии. Йовица — трёхкратный чемпион Болгарии. Также Арсич с 2007 по 2009 год возглавлял сборную Македонии. Он смог вывести команду на чемпионат Европы, что произошло второй раз в истории сборной. Последним клубом тренера стал баскетбольный клуб «Балкан», в котором он работал с 2019 по 2021 год.

Материалы по теме
Источник: Джеймс Томпсон перейдёт в «Самару»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023