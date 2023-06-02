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Милош Павичевич продолжит тренировать «Уралмаш»

Милош Павичевич продолжит тренировать «Уралмаш»
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БК «Уралмаш» объявил, что продлил соглашение с тренером Милошем Павичевичем. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Черногорский специалист с российским паспортом привёл екатеринбургский клуб к победе в Суперлиге. Следующий сезон «Уралмаш» проведёт в Единой Лиге ВТБ.

Предыдущий сезон Милош начинал в «Автодоре». В ноябре прошлого года саратовский клуб расстался с Милошем. Павичевич возглавил «Уралмаш» в марте 2023 года и помог команде завоевать титул.

44-летний специалист работает в российском баскетболе уже более 10 лет. Он был главным тренером нескольких команд Суперлиги, а также занимал должности в штабах команд Единой Лиги ВТБ. «Уралмаш» станет второй попыткой Павичевича закрепиться в должности главного тренера команды из Единой Лиги ВТБ.

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