Шакил О'Нил снова заговорил по-русски с Николой Йокичем

Член Зала славы баскетбола, а ныне аналитик шоу Inside the NBA Шакил О'Нил снова шутливо обратился по-русски к звёздному сербскому центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.

После первого матча финальной серии между «Денвером» и «Майами» Йокича пригласили на интервью на шоу Inside the NBA. Никола и эксперты находились на площадке, но появились технические проблемы. Для проверки связи Шакил сказал «спасибо» по-русски, что очень громко передалось в наушник Николы, из-за чего тот испугался.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Это не первый раз, когда О'Нил обращался к сербу по-русски. Во время сезона-2021/2022 легендарный центровой также говорил Йокичу «спасибо», за что его высмеяли Никола и эксперты шоу.