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Директор БК «Енисей» — о назначении Арсича: его опыт работы с молодыми игроками неоценим

Директор БК «Енисей» — о назначении Арсича: его опыт работы с молодыми игроками неоценим
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Директор БК «Енисей» Владимир Петроковский прокомментировал назначение нового главного тренера серба Йовицы Арсича. Петроковский с оптимизмом смотрит в будущее команды.

«Я рад представить нашего нового главного тренера. Арсич идеально подходит для наших задач. Он знает, как работать в условиях небольшого бюджета и при этом добиваться результата. Его опыт работы с молодыми игроками неоценим и важен для нас, так как мы строим новую команду и будем омолаживать состав.

Уверен, что тренер будет мотивирован, так как для него работать в одной из лучших лиг Европы — шаг наверх в его карьере. Мы готовы поддерживать его во всех делах и с нетерпением ждём начала нового сезона», — приводит слова Петроковского официальный сайт клуба.

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