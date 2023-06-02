Комиссионер НБА — о паритете в лиге: это очень выгодно

Комиссионер НБА Адам Сильвер поделился своим мнением насчёт установившегося паритета в лиге.

«Выгодно ли лиге равенство? Я думаю, это очень выгодно. Я понимаю, почему задан такой вопрос, ибо он в том числе про то, выгодны ли династии лиге. У меня есть убеждённая точка зрения, что конкуренция — это отличная вещь для нас. И если в результате конкуренции рождаются династии — я думаю, это тоже здорово. Я не против того, чтобы видеть команды, которые подряд берут чемпионства. С другой стороны, кто бы ни выиграл в нынешней финальной серии — это будет пятый год подряд, когда у нас будет новая команда с титулом», — заявил Сильвер на пресс-конференции.

Финальная серия проходит между «Денвером» и «Майами». «Наггетс» никогда в истории организации не выигрывали титул. Последнее чемпионство «Майами» состоялось в 2013 году.