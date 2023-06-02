Комиссионер НБА — об увольнениях тренеров: я бы не сказал, что это проблема

Комиссионер НБА Адам Сильвер высказал свою точку зрения касательно участившихся увольнений заслуженных тренеров из команд лиги.

«Я крайне сочувствую всем уволенным тренерам, это чувство лучше подходит для описания моего отношения, чем, например, тревога. Если вы взглянете на цифры, то количество увольнений не так сильно ушло от нормы. Что интересно, многие из уволенных тренеров тут же находят новые должности в других командах, в том числе и в этом сезоне. Это рынок», — заявил Сильвер на пресс-конференции.

По результатам плей-офф нынешнего сезона были уволены три тренера, два из которых имеют чемпионский титул, а третий выходил в финал: Док Риверс, Майк Буденхольцер и Монти Уильямс. Чуть ранее был также уволен Ник Нёрс, который выигрывал с «Торонто» титул в 2019 году.