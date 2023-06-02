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Инсайдер: в НБА ждут бурную реакцию на решение по Моранту

Инсайдер: в НБА ждут бурную реакцию на решение по Моранту
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Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал слова комиссионера Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адама Сильвера.

Ранее функционер, комментируя расследование лиги по инциденту со звёздным разыгрывающим «Мемфис Гриззлиз» Джа Морантом, заявил, что знает, какое примет решение, но не стал его объявлять.

«Это очень необычно для него — сказать, что он знает, что собирается предпринимать, но объявит об этом позже. Он также упомянул сотрудничество лиги с профсоюзом игроков, но, поверьте, в большинстве отстранений этот профсоюз не играет никакой роли. Адам Сильвер ждёт бурную реакцию на решение, поэтому не хочет отводить внимание от финала НБА», — сказал Уиндхорст в программе Get Up.

14 мая «Мемфис» отстранил Джа Моранта от команды после того, как в сети вновь появилось видео, где игрок был с огнестрельным оружием в руках.

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