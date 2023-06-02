Перкинс: Моранту нужно покинуть «Мемфис» для своего же блага

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне известный эксперт Кендрик Перкинс считает, что звёздному разыгрывающему «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранту стоит сменить клубную прописку.
«Я думаю, что Джа Моранту нужно покинуть «Мемфис» и перейти в другую команду для своего же блага. Мы знаем культуру Мемфиса. Если вы принадлежите к афроамериканскому сообществу, то знаете о рэпе и культуре, обо всём, что происходит в городе. На мой взгляд, Моранту будет лучше в другом месте, в другой команде, где будет другая обстановка и он сможет сосредоточиться на игре в баскетбол и своей семье», — сказал Перкинс в эфире программы First Take.
14 мая «Мемфис» отстранил Джа Моранта от команды после того, как в сети вновь появилось видео, где игрок был с огнестрельным оружием в руках.
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