Кевин Гарнетт — о финальной серии: это противостояние не звёзд, а команд

Чемпионы НБА и члены Зала Славы баскетбола Кевин Гарнетт и Пол Пирс поделились своим мнением насчёт финальной серии между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».

«Я наблюдаю за Гэйбом Винсентом, Калебом Мартином. В этом финале сошлись две лучшие команды. Тут именно противостояние команд, 10 на 10, а не столкновение лучших звёздных троек, двоек. Это то, что мне нравится про эту серию. Это больше не Леброн против Дюранта, это противостояние не звёзд, а команд», — сказал Гарнетт на шоу Showtime Basketball.

«Это не две лучшие команды лиги. «Майами» были худшей командой лиги по скорингу во время регулярного сезона. Потом они потеряли Тайлера Хирроу, но неожиданно Винсент и Мартин стали играть как звёзды. Это не две лучшие команды лиги, это две команды, которые сыграли лучше всего в данный отрезок сезона», — ответил Пирс.