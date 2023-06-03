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Дюрант будет играть под руководством четвёртого по счёту тренера за последний год

Дюрант будет играть под руководством четвёртого по счёту тренера за последний год
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«Финикс Санз» объявил о том, что Фрэнк Вогель станет новым главным тренером команды. Таким образом, Фрэнк станет четвёртым тренером для звёздного форварда Кевина Дюранта за год.

Дюрант начинал сезон-2022/2023 в «Бруклин Нетс» под руководством Стива Нэша. 1 ноября 2022 года Нэш был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Стива на должности главного тренера сменил Жак Вон. Результаты «Бруклина» улучшились, но Кевин всё равно запросил обмен из команды и в феврале перешёл в «Финикс Санз».

На тот момент команду из Аризоны тренировал Монти Уильямс. «Санз» прошли в плей-офф, но уступили в первом раунде «Денвер Наггетс». «Финикс» вскоре после неудачи уволил Уильямса. Следующий сезон двукратный чемпион НБА начнёт под наставничеством Вогеля.

Назначение Вогеля
Фрэнк Вогель станет новым главным тренером «Финикс Санз»
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