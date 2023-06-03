Журналист The Ringer: Джейлен Браун не заслуживает супермаксимального контракта

Спортивный журналист The Ringer Кевин О`Коннор высказал свою точку зрения насчёт того, стоит ли «Бостон Селтикс» выдавать лёгкому форварду Джейлен Браун супермаксимальный контракт. Браун добился права получить соглашение такой величины за попадание во вторую символическую сборную этого сезона.

«Я бы не давал ему такие деньги. Если «Селтикс» решатся на это — это может стать крайне важной поворотной точкой, критической ошибкой. Если они дадут Джейлену $ 295 млн на пять лет, учитывая все его ограничения в плане создания пространства для броска, то… Знаете, я люблю Джейлена. Он заслуживает уважения за то, какого прогресса он добился. Он улучшил свой бросок и владение мячом, особенно по сравнению с колледжем. Но всё равно в его способностях есть явные ограничения», — сказал Кевин на FanDuelTV.