Дэрил Мори — о приходе Ника Нёрса: развитие чемпионской родословной — важный фактор

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори прокомментировал назначение Ника Нёрса на должность нового главного тренера команды.

«Развитие чемпионской родословной — важный фактор. Вы знаете, какой творческой личностью является Ник Нёрс, как он обращает особое внимание на мелочи. Это поможет нам. У нас был длинный список кандидатов, и Ник был особенным из них», — приводит слова Мори Sports Illustrated.

Нёрсу 55 лет. С 2013 по 2023 год американец работал в «Торонто Рэпторс» (до 2018-го — в качестве ассистента, с 2018-го — главным тренером). С 2019 года он является тренером сборной Канады.

Также в 2019 году Нёрс довёл «Рэпторс» до финала НБА, в рамках которого канадский коллектив обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» и впервые в истории стал чемпионом лиги.