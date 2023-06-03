Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Зоран Лукич: ощущается момент подъёма, который сегодня испытывает команда

Зоран Лукич: ощущается момент подъёма, который сегодня испытывает команда
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич рассказал о важности тренировочного сбора команды, проходящего с 27 мая по 11 июня.

«Мне кажется, этот сбор — один из самых важных сборов, так как мы продолжаем создавать и укреплять командную химию с ребятами, которые являются нашим будущим. Химия, действительно, отличная. Что для меня даже неожиданно. Ощущается момент подъёма, который сегодня испытывает команда. Между игроками замечательные отношения, и этот позитив мы должны привнести в баскетбол.

Игроки, с которыми я встретился в ноябре 2021 года, и игроки, с которыми я работаю сейчас, — это разные люди. Хочется поблагодарить Единую лигу ВТБ за возможность дать нашим спортсменам необходимую игровую практику, которая привела к их отличным результатам. Уверен, это даст плоды и в самой сборной», — приводит слова Лукича официальный сайт РФБ.

Материалы по теме
Тараканов рассказал об особых условиях Холдена в сборной России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023