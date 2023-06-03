Зоран Лукич: ощущается момент подъёма, который сегодня испытывает команда

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич рассказал о важности тренировочного сбора команды, проходящего с 27 мая по 11 июня.
«Мне кажется, этот сбор — один из самых важных сборов, так как мы продолжаем создавать и укреплять командную химию с ребятами, которые являются нашим будущим. Химия, действительно, отличная. Что для меня даже неожиданно. Ощущается момент подъёма, который сегодня испытывает команда. Между игроками замечательные отношения, и этот позитив мы должны привнести в баскетбол.
Игроки, с которыми я встретился в ноябре 2021 года, и игроки, с которыми я работаю сейчас, — это разные люди. Хочется поблагодарить Единую лигу ВТБ за возможность дать нашим спортсменам необходимую игровую практику, которая привела к их отличным результатам. Уверен, это даст плоды и в самой сборной», — приводит слова Лукича официальный сайт РФБ.
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