Мартин пропустил тренировку «Майами», Хирроу не сыграет во 2-м матче с «Денвером»
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Лёгкий форвард «Майами Хит» Калеб Мартин не принял участия в последней тренировке команды из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает обозреватель Miami Herald Энтони Чан.
Также сообщается, что атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирроу пропустит второй матч финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс».
Как прошёл первый матч «Денвер» — «Майами»
В нынешнем розыгрыше плей-офф 27-летний Мартин принял участие в 19 встречах, набирая в среднем 13,5 очка, 5,6 подбора и 1,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,9, трёхочковых — 44.
Напомним, вторая игра серии между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» состоится завтра, 5 июня, в Колорадо. Начало матча — 3:00 по мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Денвера».
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