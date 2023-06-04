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Джеймс Боррего войдёт в тренерский штаб «Нью-Орлеана» в качестве ассистента

Джеймс Боррего войдёт в тренерский штаб «Нью-Орлеана» в качестве ассистента
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Джеймс Боррего и «Нью-Орлеан Пеликанс» достигли соглашения по поводу подписания контракта. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, 45-летний специалист войдёт в тренерский штаб Уилли Грина в качестве ассистента.

Боррего на протяжении четырёх сезонов возглавлял «Шарлотт Хорнетс» — с 2018 по 2022 года. Ранее Джеймс работал в «Сан-Антонио Спёрс» и «Орландо Мэджик» в качестве помощника главного тренера. В 2005 и 2007 году специалист становился чемпионом НБА, будучи в штабе «Спёрс».

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Отмечается, что Боррего в «Нью-Орлеане» будет пропагандировать своё видение в нападении команды. В частности, Джеймс славится организацией хорошей атаки.

Напомним, по итогам минувшего регулярного чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации «Пеликанс» заняли девятое место с 42 победами при 40 поражениях. «Нью-Орлеан» в плей-ин уступил «Оклахоме-Сити Тандер» и прекратил борьбу за попадание в плей-офф.

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