Майкл Портер: мне очень повезло играть с такими игроками, как Никола Йокич

Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер рассказал о своём опыте игры с элитными пасующими игроками в прошлом, а также о том, каково ему играть со звёздным сербским центровым Николой Йокичем.
«В школьные времена я играл с очень хорошими плеймейкерами. Они отличались от Николы, ведь они не были центровыми, но я, например, играл с Треем Янгом, который всегда был замечательным пасующим игроком. Мы делали друг друга лучше. Он часто находил меня в самых нужных позициях.
Так что мне не в новинку играть с такими талантливыми игроками. Никола, как я и сказал, отличается от всех, он раздаёт много пасов из поста. Но всё равно с такими баскетболистами очень легко играть. Мне очень повезло играть с такими игроками, как Никола Йокич», — сказал Портер на пресс-конференции.
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