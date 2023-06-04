Майк Мэлоун: в плей-офф пока что наша скамейка играет прекрасно

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал прогресс запасных игроков в нынешнем плей-офф и то, как команда справляется с минутами без звёздного сербского центрового Николы Йокича на площадке.

«Я думаю на отрезке в 16 игр плей-офф наша скамейка пока что играет просто прекрасно. В регулярном сезоне во время минут без Йокича наш перформанс был очень нестабильным. Сейчас наши игроки отлично справляются. Наша активная ротация состоит из восьми человек. Со скамейки у нас выходят Брюс Браун, Джефф Грин и Кристиан Браун. Они хорошо играют. Также в отсутствие Йокича у нас всегда есть на паркете точно хотя бы один баскетболист из двойки Портер — Маррей, а порой и оба одновременно, чтобы на площадке всегда был один из наших лучших скореров», — рассказал Мэлоун на пресс-конференции.