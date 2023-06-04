«Денвер» — «Майами»: второй матч финальной серии плей-офф НБА начнётся в 3:30
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В ночь на 5 июня мск состоится первый матч финала Национальной баскетбольной ассоциации, в котором сыграют «Денвер Наггетс» и «Майами Хит». Начало встречи запланировано на 3:30 мск. Серия будет продолжаться до четырёх побед. На российском ТВ игру не покажут. Увидеть онлайн-трансляцию противостояния можно будет на «Чемпионате».
Первый матч противостояния закончился победой «Денвера» со счётом 104:93. Второй матч серии также пройдёт в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)».
Напомним, в финальной серии Восточной конференции НБА «Хит» победили «Бостон Селтикс» (4-3 в серии). Игроки «Денвера» в финале Западной конференции обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0).
«Наггетс» играют в своём первом финале в истории организации.
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