«Из-за этого как будто забыли всё остальное». Белякова – об ажиотаже вокруг Грайнер

Экс-капитан сборной России, чемпионка женской НБА, победительница Евролиги и Евробаскета 2011 года Евгения Белякова поделилась мнением об ажиотаже, который был вокруг американки Бриттни Грайнер во время её заключения в российской тюрьме. Напомним, в России Грайнер отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. В декабре прошлого года её обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута.

«Да, вся эта ситуация была непростой и для неё, и для нас. Мы не могли давать комментарии, общаться на эти темы. Понимали всю сложность. У меня не было претензии, что это освещается в СМИ. Просто из-за этого как будто забыли всё остальное. А что касается самой Бриттни, то мы поддерживали общение. Я ездила в СИЗО, и мы общались лично.

Не боялась, что она могла отказаться общаться со мной? Честно, небольшие сомнения внутри были. Скорее из-за её внутреннего состояния. Мы не знали, как она всё это переживает. Но она не сломалась. У неё, конечно, фантастический стержень, характер. И об этом тоже надо говорить. Она ведь не просто двухметровая спортсменка, которая забивает сверху. Она личность. Было забавно, когда в СИЗО меня спросили: «А вы приехали навестить нашу девочку». Поразило, как мило к ней там обращались работники. Мы на днях созванивались с ней по видео. Рада, что она уже вернулась в баскетбол и что у неё всё хорошо», – сказала Белякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Грайнер прибывает на свой первый с 2021 года матч в WNBA: