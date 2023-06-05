«Ушла в свободное плавание». Евгения Белякова подтвердила завершение карьеры

Экс-капитан сборной России, чемпионка женской НБА, победительница Евролиги и Евробаскета 2011 года Евгения Белякова подтвердила, что завершила карьеру игрока.
«Да, я выложила в соцсетях пост. Попрощалась с баскетболом. У меня контракт с УГМК закончился 31 мая, и я ушла в свободное плавание. Потому что просто готова уходить. И я очень рада. Думала, что никогда в жизни не уйду из баскетбола и буду играть всю жизнь.
Чем буду заниматься сейчас? Продолжу отдыхать. Несмотря на то что весь сезон я не играла, но много тренировалась. И кажется, на мой организм это повлияло сильно. Этого было много. Сейчас надо восстанавливать силы, организм. Так что точно лето посвящу восстановлению. Причём не только непосредственно тела, но и нервной системы. Год назад узнала, как восстанавливается нервная система, и поняла, что я мало отдыхала. Не в плане количества дней, проведённых на море, а в плане объёма дел. Вот наша встреча сегодня укладывается в три часа работы, которые отвожу на день.
После отдыха? Пока никому ничего не обещала. События в России и мире развиваются стремительно. Посмотрю, как отдохну. Но играть точно не буду (улыбается)», — сказала Белякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
- 5 июня 2023
-
15:31
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
14:16
-
14:00
-
13:41
-
13:31
-
12:55
-
11:50
-
10:49
-
10:34
-
09:47
-
09:20
-
08:10
-
06:59
-
06:18
-
05:37
-
05:00
-
04:43
-
04:31
-
04:04
-
03:22
-
02:23
-
00:36
- 4 июня 2023
-
23:15
-
22:45
-
21:38
-
20:57
-
20:05
-
19:03
-
18:41
-
17:15