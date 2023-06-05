Чемпионка женской НБА Евгения Белякова раскрыла, чем занимается после завершения карьеры

Экс-капитан сборной России, чемпионка женской НБА Евгения Белякова рассказала, чем занимается в настоящий момент. Ранее Белякова подтвердила, что приняла решение завершить карьеру.
«Сейчас у меня полное вдохновение и унисон с моим блогом — проект «Азбука баскетбола». Сейчас завершаем разработку сайта, записываем модули, вводим в доступ программы и продукты, которые мне самой помогли заиграть и о которых я считаю важным рассказывать.
Хочу, чтобы баскетбол в России стал лучше. Мы сейчас закрылись и живём в своей коробочке, играем местный чемпионат и реально не можем понять классные мы или не очень. Готовы сражаться на международной арене? На каком уровне?
Мне писали, что женская команда перестала занимать места на Олимпиадах и чемпионатах мира, поэтому про нас перестали писать. Да, хорошо. Но сколько раз надо ещё выиграть нашим волейболистам, чтобы про них повсюду начали говорить?» – сказала Белякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
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