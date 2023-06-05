«Тогда вся сборная плакала». Белякова — о поражении в матче за 3-е место на ОИ в Лондоне

Экс-капитан сборной России, чемпионка женской НБА Евгения Белякова вспомнила о выступлении на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где россиянки заняли четвёртое место в баскетбольном турнире. В матче за третье место сборная России уступила национальной команде Австралии (74:83).

«Тогда вся сборная плакала. Илона, Ира Осипова — все вообще ревели. А у меня ни слезинки. Мне казалось, что мы ещё столько выиграем. И вот сейчас мне 37 лет, и на Олимпиаду после того раза я так и не поехала.

Молодые игроки сейчас идут и также думают: «Да это они не умеют играть. Мы-то сейчас придём и покажем им». Но не получается. Значит, им чего-то не хватает и нужно добавлять. Где предложения кому-то из наших игроков от клубов из других стран? Сейчас сложно. Но можно же. Думаю, мы должны стремиться показать себя в сильнейших турнирах», — сказала Белякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.