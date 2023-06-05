Владимир Ивлев определился с новым клубом после ухода из «Самары»
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33-летний центровой Владимир Ивлев вернулся в «Нижний Новгород». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны заключили соглашение до конца сезона-2023/2024. Ивлев был игроком нижегородцев с 2011 по 2016 год (сезон-2011/2012 провёл в аренде у «Рязани»).
Ранее выступал за «Самару», к которой присоединился в январе этого года (сыграл в десяти матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 5,3 очка и делал 3,5 подбора (за 20 минут)). Вместе с ним «Самару» покинул защитник Джордан Теодор.
В конце мая «Нижний Новгород» сообщил, что команда подписала контракт с американским разыгрывающим Гленном Коузи, который в минувшем сезоне выступал за польскую «Зелёна-Гура» и латвийскую ВЭФ.
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