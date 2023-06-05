Стивен Сайлас станет ассистентом Монти Уильямса в «Детройте»

Бывший главный тренер «Хьюстон Рокетс» Стивен Сайлас войдёт в тренерский штаб нового наставника «Детройт Пистонс» Монти Уильямса. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

По информации источника, Сайлас уже дал принципиальное согласие на работу и станет первым помощником Уильямса, на прошлой неделе возглавившего «Детройт».

49-летний Сайлас покинул пост главного тренера «Хьюстона» в апреле 2023 года. «Рокетс» под его руководством заняли лишь 14-е место в Западной конференции НБА с процентом побед 26,8.

Сайлас работает в НБА с 1999 года в качестве скаута и помощника главного тренера. Последние два года перед переходом в «Хьюстон Рокетс» он ассистировал Рику Карлайлу в «Даллас Маверикс».