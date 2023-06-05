Батлер: нас не беспокоит мнение окружающих, мы сосредоточены на себе и своей игре

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер после победы во втором матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (111:108, 1-1 в серии) назвал фактор, за счёт которого его команда сохраняет спокойствие и является психологически устойчивой.

«Что делает нас устойчивыми? Мы не беспокоимся о том, что думают о нас окружающие, сосредоточены на том, кто мы как команда и что мы умеем делать хорошо. Вот что я думаю. Фактор «мне наплевать» делает нас спокойными», — приводит слова Батлера Clutch Points.

Во втором матче финальной серии текущего сезона НБА 33-летний Батлер набрал 21 очко, совершил четыре подбора и отдал девять результативных передач.

Следующий матч финальной серии НБА пройдёт 8 июня.