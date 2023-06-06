«Придётся резко омолодить состав». Гендиректор «Енисея» высказался о трансферной кампании

Генеральный директор красноярского «Енисея» Владимир Петроковский заявил, что клуб задумывается о резком омоложении состава. Петроковский сообщил, что трансферную кампанию команда начала полтора месяца назад, но переговоры идут тяжело.
«Трансферную кампанию мы начали полтора месяца назад, но пока не сильно в ней продвинулись. Очень тяжело все эти процессы идут, тяжело идут переговоры. Вот вы в самом начале спрашивали про два новых клуба в Единой лиге, и я показал вам бочку мёда, сказал, что да, классно, круто, но есть и ложка дёгтя. Появился ещё один клуб из Москвы, и понятно, что нам — самому восточному клубу — тяжело. Все игроки выжидают. Мы понимаем, что у нас самая длинная дорога, во многие места мы не можем долететь прямыми рейсами.
Я понимаю игроков, которые хотят оказаться в Москве, чтобы сократить проведённое в дороге время. Этот вопрос есть. Поэтому всё больше склоняюсь к тому, что нам, наверное, действительно придётся резко омолодить состав и попробовать в этой ситуации продолжать свой путь», — приводит слова Петроковского телеграм-канал «Перехват».
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