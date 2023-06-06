Владимир Гомельский назвал лучшего лёгкого форварда в России
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о лучшем лёгком форварде в России, ответив на вопрос пользователя своего официального сайта. По мнению Гомельского, лучшим на этой позиции является 29-летний игрок «Зенита» Сергей Карасёв.
«На сегодняшний день это Сергей Карасёв. По своим снайперским качествам Самсон Руженцев ему не уступает, а может быть, и превосходит. Но Самсону не хватает опыта. Его игра в защите далека от совершенства. Он допускает множество тактических ошибок. А Карасёв в защите надёжен», — написал Гомельский.
В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Карасёв принял участие в 40 матчах, в которых в среднем набирал 7,1 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 1,3 передачи.
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