Владимир Гомельский назвал лучшего лёгкого форварда в России

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о лучшем лёгком форварде в России, ответив на вопрос пользователя своего официального сайта. По мнению Гомельского, лучшим на этой позиции является 29-летний игрок «Зенита» Сергей Карасёв.

«На сегодняшний день это Сергей Карасёв. По своим снайперским качествам Самсон Руженцев ему не уступает, а может быть, и превосходит. Но Самсону не хватает опыта. Его игра в защите далека от совершенства. Он допускает множество тактических ошибок. А Карасёв в защите надёжен», — написал Гомельский.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Карасёв принял участие в 40 матчах, в которых в среднем набирал 7,1 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 1,3 передачи.