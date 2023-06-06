Вембаньяма показал, как жонглирует баскетбольными мячами. Видео

В Сети появилось видео, как первый выбор драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023 года француз Виктор Вембаньяма жонглирует тремя баскетбольными мячами, словно теннисными.

Вембаньяма с лёгкостью жонглирует тремя баскетбольными мячами:

Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд. «Метрополитан 92» вышел в финал текущего сезона чемпионата Франции, выиграв полуфинальную серию у «Лиона» со счётом 3:1.

По результатам драфт-лотереи НБА первый пик 2023 года достался «Сан-Антонио Спёрс». Ранее сообщалось, что такие легенды организации, как Тим Данкан, Ману Джинобили и Тони Паркер, будут помогать Виктору в его становлении в лиге.