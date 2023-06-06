Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Комиссионер НБА Сильвер: расширение лиги вполне возможно

Комиссионер НБА Сильвер: расширение лиги вполне возможно
Комментарии

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер намекнул на расширение лиги, отвечая на вопросы члена Зала славы баскетбола, а ныне аналитика шоу Inside the NBA Шакила О'Нила в перерыве второго матча финальной серии, в котором «Майами Хит» одержал выездную победу над «Денвер Наггетс» (111:108, 1-1 в серии).

«Расширение лиги? Появление команд в Сиэтле и Лас-Вегасе вполне возможно, но для начала нам предстоит провести переговоры о правах на трансляции встреч.

После завершения переговоров мы сможем перейти к вопросу расширения. НБА на данный момент не имеет в виду ничего конкретного, но со временем появится ясность», — приводит слова Сильвера Forbes.

В регулярном чемпионате НБА принимают участие 30 команд.

Проверь свои знания по разделу:
Крупная ставка рэпера Дрейка и пацанские цитаты Леброна Джеймса. Что из этого вы помните?
Тест
Крупная ставка рэпера Дрейка и пацанские цитаты Леброна Джеймса. Что из этого вы помните?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023