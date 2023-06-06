Комиссионер НБА Сильвер: расширение лиги вполне возможно
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер намекнул на расширение лиги, отвечая на вопросы члена Зала славы баскетбола, а ныне аналитика шоу Inside the NBA Шакила О'Нила в перерыве второго матча финальной серии, в котором «Майами Хит» одержал выездную победу над «Денвер Наггетс» (111:108, 1-1 в серии).
«Расширение лиги? Появление команд в Сиэтле и Лас-Вегасе вполне возможно, но для начала нам предстоит провести переговоры о правах на трансляции встреч.
После завершения переговоров мы сможем перейти к вопросу расширения. НБА на данный момент не имеет в виду ничего конкретного, но со временем появится ясность», — приводит слова Сильвера Forbes.
В регулярном чемпионате НБА принимают участие 30 команд.
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