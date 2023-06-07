Фрэнк Вогель официально возглавил «Финикс Санз»

«Финикс Санз» официально объявил о назначении бывшего наставника «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнка Вогеля на пост главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что трудовое соглашение будет рассчитано на пять лет.

Напомним, Фрэнк Вогель приводил «Лос-Анджелес Лейкерс» к победе в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2020 году. В прошлом сезоне он был отправлен в отставку по причине неудовлетворительных результатов — «Лейкерс» не смогли выйти в плей-офф. Также Вогель возглавлял «Индиану Пэйсерс» и «Орландо Мэджик».

В «Финиксе» он займёт место Монти Уильямса, который был уволен со своего поста после того, как команда вылетела во втором раунде плей-офф НБА в нынешнем сезоне, проиграв в серии «Денвер Наггетс» — 2-4.