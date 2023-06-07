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Крис Пол рассказал о травле своего ребёнка в школе

Крис Пол рассказал о травле своего ребёнка в школе
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Звёздный защитник «Финикс Санз» Крис Пол рассказал, что в школе дразнят его дочь.

«Моя дочь сейчас в том возрасте, когда в школе с ней разговаривают сумасшедшие дети. У неё в школе был маленький мальчик, который говорил ей какие-то безрассудные вещи, например: «Твой папа никогда не выиграет ни одного чемпионата», — сказал Пол на Pivot Podcast.

Напомним, после поражения «Санз» во втором раунде текущего плей-офф от «Денвера» в СМИ ходили слухи, что в «Финиксе» твёрдо намерены избавиться от Пола грядущим летом.

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В нынешнем плей-офф на счету Пола семь матчей, в которых он набирал 12,4 очка, делал 5 подборов и 7,4 передачи в среднем за игру.

Ранее появилась информация, что «Санз» планируют обменять Пола до 28 июня, когда его гарантированная зарплата вырастет с $ 15,8 млн до $ 30,8 млн.

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