Крис Пол рассказал о травле своего ребёнка в школе

Звёздный защитник «Финикс Санз» Крис Пол рассказал, что в школе дразнят его дочь.

«Моя дочь сейчас в том возрасте, когда в школе с ней разговаривают сумасшедшие дети. У неё в школе был маленький мальчик, который говорил ей какие-то безрассудные вещи, например: «Твой папа никогда не выиграет ни одного чемпионата», — сказал Пол на Pivot Podcast.

Напомним, после поражения «Санз» во втором раунде текущего плей-офф от «Денвера» в СМИ ходили слухи, что в «Финиксе» твёрдо намерены избавиться от Пола грядущим летом.

В нынешнем плей-офф на счету Пола семь матчей, в которых он набирал 12,4 очка, делал 5 подборов и 7,4 передачи в среднем за игру.

Ранее появилась информация, что «Санз» планируют обменять Пола до 28 июня, когда его гарантированная зарплата вырастет с $ 15,8 млн до $ 30,8 млн.