Крис Пол рассказал о травле своего ребёнка в школе

Звёздный защитник «Финикс Санз» Крис Пол рассказал, что в школе дразнят его дочь.
«Моя дочь сейчас в том возрасте, когда в школе с ней разговаривают сумасшедшие дети. У неё в школе был маленький мальчик, который говорил ей какие-то безрассудные вещи, например: «Твой папа никогда не выиграет ни одного чемпионата», — сказал Пол на Pivot Podcast.
Напомним, после поражения «Санз» во втором раунде текущего плей-офф от «Денвера» в СМИ ходили слухи, что в «Финиксе» твёрдо намерены избавиться от Пола грядущим летом.
В нынешнем плей-офф на счету Пола семь матчей, в которых он набирал 12,4 очка, делал 5 подборов и 7,4 передачи в среднем за игру.
Ранее появилась информация, что «Санз» планируют обменять Пола до 28 июня, когда его гарантированная зарплата вырастет с $ 15,8 млн до $ 30,8 млн.
- 7 июня 2023
-
09:40
-
09:29
-
08:53
-
08:45
-
08:39
-
08:17
-
08:01
-
07:43
-
07:34
-
06:39
-
06:20
-
06:13
-
05:51
-
05:48
-
05:43
-
05:28
-
00:39
-
00:27
- 6 июня 2023
-
22:46
-
22:08
-
21:43
-
21:11
-
20:54
-
20:28
-
20:25
-
19:48
-
19:10
-
18:05
-
16:42
-
16:15
-
15:54
-
15:16
-
14:42
-
14:07
-
13:19